Сильнейший град в Адыгее. Фото: instagram.com/anastasija_kalihevich

Небывалый град в Адыгее 17 мая 2021 напомнил жителям республики непогоду, которая бушевала год назад. Тогда в июне сильный ветер убил 78-летнюю женщину, а льдины, посыпавшиеся с небо, буквально изрешетили крыши около 100 домов.

В этот раз стихия обрушилась также внезапно, хотя метеорологи предупреждали о том, что будет небывалый град в Адыгее 17 мая 2021.

Град в Хамышках Фото: instagram.com/oxana.koliadenko

Сразу над несколькими районами сгустились тучи, после чего поднялся сильный ветер, который сносил с ног людей. А через время началась ледяная бомбежка.

- Мы ехали по дороге, когда начался сильный грохот. С неба полетели как будто булыжники, - рассказывает подписчица "КП" - Кубань" Ирина К.

Вот такие льдины собирали в станице Даховской. Фото: instagram.com/dahovskaya_01

По словам очевидцев, в станице Даховской и селе Хамышки градины были огромных размеров - где-то сравнимы со спичечным коробком, а где-то и вовсе льдины с куриное яйцо!

- Сегодня в Хамышках в республике Адыгея прошел такой град, какого лично я не видела никогда, — написала в Instagram жительница поселка Анастасия Калихевич. - Мы были в шоке. Если включить звук на видео, то кажется, будто это обстрел!

Стихия бушевала недолго, но нанесла немалый ущерб. Небывалый град в Адыгее 17 мая 2021 побил десятки машин и деревьев, пострадали и навесы частных домов.

Град в Адыгее Фото: instagram.com/dahovskaya_01

Предварительно, во время непогоды никто из людей не получил травмы.

Непогода бушевала около 20 минут. Фото: instagram.com/the.small.hill.house

ВАЖНО!

Стихия, которая бушевала в республике, теперь взяла курс на Кубань. Погода готовит неприятные сюрпризы: дождь, грозу и даже град. Стоит сказать, что синоптики уже объявили штормовое предупреждение по ливням с грозами и шквалистым ветром. Не исключено, что начнется и ледяная бомбежка.

Град в Адыгее был сильным. Фото: instagram.com/the.small.hill.house

- В ближайшие часы и до конца суток 17 мая, а также в течение 18 и 19 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А в это время в Горячем Ключе, а также в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Апшеронском, Новокубанском, Кавказском и Туапсинском районах возможны подъемы уровня воды в реках.

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