Около двух тысяч жителей ЖК «Прогресс» в Краснодаре остались без холодной воды

В ЖК "Прогресс" жалуются на проблемы с водой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблемы с водой в ЖК «Прогресс» уже набили оскомину, как жителям, так и управляющей компании вместе с чиновниками. Здесь горячего водоснабжения жители не могут дождаться уже месяц. А накануне из кранов перестала идти и холодная вода.

- С 12 мая мы сидим без горячей воды, сколько можно, что за издевательства. А вчера и холодную отключили, - жалуются жильцы «Прогресса».

Мэр города Евгений Первышов в эфире радио «Комсомольской правды» - Краснодар» сообщил, что в курсе этой проблемы, он попросил набраться терпения и еще немного подождать – скоро проблема решится.

- Мы активно занимаемся этой ситуацией. Предприятие сейчас проходит процедуру банкротства. В рамках действующего законодательства приоритетное право на объекты жизнеобеспечения – это котельная, водоснабжение, электросетевое хозяйство – в первую очередь у муниципалитета. После этого мы определим балансосодержателя, и будет запущен полноценный цикл, - рассказал Евгений Первышов.

По его словам, уже готовится вся необходимая документация. Примерные сроки возобновления подачи горячей воды жителям будут определены в ближайшее время. Но мэр уверил, что людям не придется ждать девять месяцев, как об этом распространяют слухи в жилищном комплексе. По его словам, проблема решится намного быстрее.