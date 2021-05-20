В Сочи управляющая компания замуровала кошек в подвале

Скрин видео: @olga.king.sochi

Жуткий случай произошел в Адлере на улице Ленина, 6. Здесь замуровали кошек в подвале жилого дома УК «Доверие».

- Заявление написано, просим предать огласке, дабы не сошло с рук это нарушение закона и жестокость по отношению к животным, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в приюте «Хвостики».

Представители приюта пояснили, что кошки более суток находились в подвале. Жильцы дома сами нашли сантехника и открыли дверь, но животные сразу не выбежали, так как дом длинный, и все они находились в разных частях подвала.

- В подвале стоит вода по колено и кошки не могли вплавь добраться до выхода, - рассказала представитель приюта. – К тому же животные были напуганы и на «кис-кис» не спешили выбегать. Только когда спилили решётки, котики смогли выйти. Но это сделала не УК и не кто-то по указанию «свыше».

«Комсомольская Правда» – Кубань» не смогла получить оперативный комментарий по данному вопросу в управляющей компании. Просим считать данную публикацию официальным запросом.

В администрации Сочи подтвердили, что 18 мая днем компания выполнила работы по установке ограничительных решеток на продухах в подвальном помещении данного дома.

- После поступления информации о нахождении в подвале кошек, животные были выпущены, - говорится в официальном комментарии мэрии. – Также сообщено, что у ответственного жителя дома хранятся ключи от дверей в подвальное помещение на случай возникновения подобных ситуаций.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи живодер залил дверной замок клеем, чтобы к кошке Анфисе после операции никто не смог попасть. Животное нашли на улице Донской в Сочи в очень тяжелом состоянии. У кошки вздулся живот и она была похожа на огромный шар. Когда зооволонтеры отвезли ее в ветклинику, врачи отправили животное на экстренную операцию.