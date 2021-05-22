«Горячая кукуруза!»: на курортах Кубани будут жестко штрафовать зазывал

Повторное нарушение увеличит штраф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае начало действовать наказание за назойливый сервис на курортах. Всех, кто слишком навязчиво предлагает свои услуги, крича и нарушая личные границы, будут штрафовать на пять тысяч рублей, а если нарушители продолжат свои активные крики, то сумма увеличится. Такой нормативный акт подписали депутаты Заксобрание Кубани еще в апреле, и вот с потеплением такая практика стартовала.

Количество услуг на побережье зашкаливает – прогулки на катерах, фотосессии с животными, угощения от местных жителей, а уж о сувенирах и упоминать не стоит. И все это изобилие услуг сразу же высыпается на головы к туристам с первых же шагов по пляжу, превращая отдых в шумный круговорот хаоса, где ты уже и сам не понимаешь, чего хочешь.

Долгое время такой балаган никак не регулировался властями, однако сейчас чиновники стали думать не только об экономической выгоде, но и о культуре.

- Я сам испытал такое. Зазывалы мне: «Давайте к нам, у нас дешевле, вот вам экскурсия!». Не хочу я экскурсию. Не могу и десяти метров пройти, чтобы ко мне не подошли с каким-нибудь предложением. Это просто дискомфортно. То же самое касается и для людей, которые приехали на неделю издалека. Им хочется отдохнуть, а не в полемике участвовать, - отметил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Также в мэрии уточнили, что такая мера позволит туристам свободно распоряжаться своим временем. Новая мера закреплена в статье 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

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