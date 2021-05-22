«Странный мужик»: краснодарец преследовал школьницу и попал на камеры видеонаблюдения

Это уже не первый похожий случай в этом доме

Накануне в социальных сетях Краснодара появилось видео, на котором незнакомец преследует маленькую девочку. Сначала он долго выжидал, пока девочка зайдет в подъезд дома по улице Промышленной, затем стал ждать ее уже внутри. Как только девочка начала подниматься по лестнице, мужчина побежал за ней, но остановился. Он встал на пролете и стал вести себя странно, а потом ушел.

К счастью, со школьницей ничего не случилось, однако ненормальным поведением мужчины заинтересовалась полиция.

- Сейчас мы начали проверку. Устанавливаем личность и мотивы действий этого гражданина, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Мать школьницы рассказала, что эта ситуация случилась в том же доме, где месяц назад 18-летний парень растлил восьмилетнюю девочку.

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