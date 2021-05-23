Полицейские проводят проверку

Пьяный мужчина сидел голым на мемориале «Малая Земля» в Новороссийске, пытаясь надеть штаны. Также отдыхающий бил бутылки, а знакомые смеялись, тем самым поддерживая неадекватное поведение. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. Ролик сняли другие участники гуляний возле памятника и опубликовали в интернете.

- Как вам такое поведение отдыхающих там? Плясали в голом виде, били о монумент бутылки и все заливали в сториз, - подписали ролик в одном из местном пабликов.

Ролик быстро разошелся по сети. На молодых людей обрушился шквал негатива от пользователей соцсетей. После чего они поспешили удалить все видео со своей страницы, и сменили имя аккаунта.

"Вроде бы взрослые люди, должны понимать, что творят", "Здесь алкоголь не причем", "Ждем видео с извинениями", "Таких сажать надо, пусть подумают", - комментируют видео в сети.

После того, как в голый мужчина осквернил памятник «Малая Земля» в Новороссийске, полицейские организовали проверку.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность молодого человека. Как только его найдут, он будет доставлен в отдел для разбирательств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Это не первый подобный случай. Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске туристы в купальниках улеглись загорать на могилах солдат. Местные жители считают, что отдыхающие осквернили «Малую землю», где погибли тысячи воинов.

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