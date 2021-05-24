Открытие курортного сезона в Ейске 2021: программа мероприятий и праздничный салют Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Открытие курортного сезона в Ейске 2021 пройдет ближе к середине июня. Местные власти ожидают решение о продлении или прекращении режима повышенной готовности. Пока что он продолжает действовать в регионе. Именно от режима будет зависеть, как пройдет открытие курортного сезона в Ейске 2021.

- 11 июня у нас планируется открытие восьмого всероссийского кинофестиваля «Провинциальная Россия», – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Ейска. – Мы надеемся, что гости фестиваля примет участие в открытие курортного сезона в Ейске 2021.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году кинофестиваль был отменен. В 2021-м мероприятие должно состояться. Ежегодно фестиваль собирает известных и талантливых актеров и режиссеров со всей страны. Они представляют свои картины для широкого зрителя.

Открытие курортного сезона в Ейске запланировано на 12 июня. Сейчас решает вопросы о проведении ежегодного праздничного салюта.

Местные власти ожидают решения о продлении или прекращении режима повышенной готовности, который сохранится в регионе как минимум до 27 мая.