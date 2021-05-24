Открытие курортного сезона в Геленджике 2021: программа мероприятий и праздничный салют

Фото: администрация Геленджика

Открытие курортного сезона в Геленджике 2021 обещает быть ярким. Из-за режима повышенной готовности в этом году на курорте отменен ежегодный карнавал.

- Проведение карнавала в Геленджике запретил Роспотребнадзор, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Уже несколько лет открытие курортного сезона в Геленджике 2021 начиналось с карнавала. В этом году он был намечен на 5 и 6 июня.

Из-за карантинных мер мероприятие отменили. Но открытие курортного сезона в Геленджике 2021 все равно состоится.

В городе запланирован фестиваль «В ритме красок». Он начнется 5 июня. Открытие курортного сезона в Геленджике 2021 продлится неделю. Все семь дней в городе будут проводиться праздничные мероприятие.

- На курорте пройдут спортивные мероприятия, интерактивные программы для детей, конкурс рисунков, ярмарки, фестивали аэродизайна «Море шаров» и уличных театров «Передвижники», – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.

Официальное открытие курортного сезона в Геленджике 2021 запланировано на 5 июня. В этот день в городе состоится праздничный салют. Фейерверк стартует в 22:00 на Центральном пирсе.

Несмотря на отмену ежегодного карнавала, открытие курортного сезона в Геленджике 2021 обещает стать одним из самых ярких за несколько лет. Уже сейчас город буквально ломится от наплыва туристов. Количество забронированных мест в отелях превышает 80%.