Фото: администрации Геленджика

Ежегодный карнавал в Геленджике 2021 отменен по требованию Роспотребнадзора. Конкретные причины данного решения пока не называются. Об этом сообщает администрация Геленджика.

Но на территории Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности. Недавно он был продлен до 27 мая.

- Проведение карнавала в Геленджике запретил Роспотребнадзор, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Отметим, что ежегодный карнавал в Геленджике 2021 был намечен на 5 и 6 июня. По традиции именно он открывает курортный сезон в городе.

- У нас уже разработана концепция, есть предложения по сцене, – говорила в конце марта заместитель главы города Елена Василенко

Отметим, что карнавал проводится с 1977 года. На него съезжаются тысячи жителей со всей страны. Каждый год на сцене фестиваля выступают творческие коллективы со всей страны и звезды российской эстрады.

С 2019 году участие в карнавале мог принять любой желающий. Человеку было достаточно нарядиться в яркий костюм и присоединиться к колонне, которая двигалась на центральную площадь Геленджика.