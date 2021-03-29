Фото: администрации Геленджика

В Геленджике планируют открыть курортный сезон карнавалом. К главному празднику города уже начали готовиться.

- У нас уже разработана концепция, есть предложения по сцене, - сообщила на совещании в мэрии заместитель главы города Елена Василенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что карнавал в Геленджике – это всегда красивый фееричный праздник. Потому тысячи жителей Кубани откладывают свои дела, чтобы приехать и стать участником зрелищного шоу. На большой сцене выступят творческие коллективы Кубани и других регионов России, а также звезды российской эстрады.

Впервые шоу стало народным в 2019 году. То есть, если раньше в карнавале участвовали только артисты, то теперь любой желающий в ярком костюме мог присоединиться к колонне и пройти до главной площади курорта.

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