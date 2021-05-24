Европейская картинка и голос Козловского: Премьера фильма ФК «Краснодар» об участии в Лиге чемпионов

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Премьера фильма ФК «Краснодар» об участии в Лиге чемпионов обещает быть жаркой. Еще в начале мая «быки» презентовал трейлер картины.

Съемки фильма продолжались как минимум три месяца. Именно столько длился групповой этап еврокубка. В 2020 году «Краснодар» впервые в истории клуба сыграл в Лиге чемпионов.

- Любой владелец клуба мечтает о том, чтобы его команда играла в главном футбольном европейском турнире [Лиге чемпионов – прим.]. Стоимость всех трех наших соперников в разы больше, чем стоимость нашего клуба, – говорит Сергей Галицкий, бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» в трейлере картины.

Премьера фильма ФК «Краснодар» об участии в Лиге чемпионов запланирована на 25 мая. Уже известно, что сюжетная линия картины развернется вокруг турнирного пути «Крааснодара» на групповой стадии еврокубка.

Клуб обещает раскрыть эмоции и переживания игроков, тренерского штаба и владельца команды на протяжении всего турнира. Есть даже кадры, как бывший главный тренер клуба, Мурад Мусаев, швыряет бутылки с водой прямо по всей раздевалке. Так специалист пытался завести команду в перерыве одного из матчей.

Отметим, что в сезоне-2020/21 «Краснодар» «быки» оказались в одном квартете с испанской «Севильей», французским «Ренном» и английским «Челси». По итогам группового этапа команда Сергея Галицкого стала третьей. Она обошла французский «Ренн» и квалифицировалась в плей-офф Лиги Европы.

Однако на стадии 1/16 финала второго по значимости турнира континента «быки» по сумме двух матчей проиграли хорватскому «Динамо Загреб» (2:3 и 0:1).

Футбольный клуб «Краснодар» снял фильм «От игры к игре» о дебюте в Лиге чемпионов. Его озвучил известный актер и режиссер Данила Козловский.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Премьера фильма ФК «Краснодар» об участии в Лиге чемпионов состоится сразу на нескольких онлайн-платформах. Озвучкой картины занимался известный российский актер и режиссер Данила Козловский.

Съемкой и монтажом фильма занималась компания «Decaf Media», которая базируется в Лондоне. Участие в создании картины принимали свыше 10 человек, включая сторонних режиссеров.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

- Мы задокументировали все, что происходило, и с гордостью представляем наш первый полнометражный документальный фильм – «Краснодар: игра за игрой», – говорится в релизе компании.

«Decaf Media» предлагает болельщиков окунуться в «нефильтрованную жизнь футбольного клуба, который переживает высокие взлеты и низкие падения в разгар пандемии».

Премьера фильма ФК «Краснодар» об участии в Лиге чемпионов состоится уже 25 мая 2021 года.