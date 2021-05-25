В Краснодарском крае проводят проверку после разлива нефти в Черном море

Скриншот с видео: v_tuapse

Жители Туапсе накануне вечером заметили черную масляную пленку на поверхности Черного моря. Один из очевидцев снял ролик с места и рассказал, что от воды веет резким едким запахом, а поверхность окутала радужная пленка.

- Все море разноцветное, опилки рассыпают по поверхности, вода очень грязная, - пишут в соцсетях.

По данному факту в Туапсе проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося, а также устанавливается источник разлива.

- Проверку организовала сочинская межрайонная природоохранная прокуратура, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На месте работают эксперты, они взяли пробы воды и грунта. По предварительным данным, предельно допустимая концентрация в воздухе не превышена. Площадь пятна пока не определена. Известно, что истечение нефтесодержащей жидкости обнаружено в 790 метрах от берега.

- Для ликвидации выброса нефтепродуктов привлечено шесть плавсредств. Израсходовано 1300 кг абсорбента, нефтемусоросборщиками собрано 400 литров абсорбента, - сообщили «Комсмольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Туапсе введен режим «Повышенной готовности». Ситуацию с загрязненными участками в акватории мониторят с беспилотников.

- Работы по абсорбции морской акватории и береговой линии на четырех участках с содержанием нефтепродуктов продолжаются. В ближайшее время четыре водолаза ЮРПСО МЧС России проведут обследование глубоководного коллектора, - добавили в ведомстве.

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