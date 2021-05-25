После разлива нефти в Туапсе ввели режим «Повышенной готовности»

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В акватории Черного моря в Туапсе произошел разлив нефти. На месте работают специалисты, которые ликвидируют выброс.

- Работы по абсорбции морской акватории и береговой линии продолжаются. Отдел Туапсинского Росприроднадзора проводит анализы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в воде и грунте. ПДК в воздухе не превышены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В связи со случившимся в Туапсе введен режим «Повышенной готовности». Ситуация находится на контроле министерства ГО и ЧС края и администрации муниципалитета. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура также проводит проверку.