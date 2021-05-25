Фото спасения туристов на яхте в Сочи 2021

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вчера вечером в акватории Черного моря в двадцати километрах от берега.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю у судна вышел из строя главный двигатель.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Также стало известно, что яхта «Валенсия» направлялась из Сочи в Гагры. На борту тонущего судна, в двадцати километрах от берега находились двое российских туристов.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Для проведения операции по спасения туристов на яхте в Сочи 2021 из порта нижняя Имеретинская бухта вышла яхта «Куба», а также были развернуты командные пункты спасательных работ в Сочи и Новороссийске.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Однако, судно «Куба» из-за непогоды не смогла оказать помощь. Тогда в акваторию Черного моря на помощь отправили поисково-спасательный катер. С его помощью аварийное судно отбуксировали в порт Нижняя Имеретинская бухта.