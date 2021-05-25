«А король-то ненастоящий!»: «Филипп Киркоров» захотел клубнички на краснодарском рынке

К покорителю женских сердец, хоть и ненастоящему, подбегали женщины, чтобы сфотографироваться. Фото: кадр из видео

Обычный будний день у торговцев Сенного рынка в Краснодаре превратился в настоящий праздник.

- У нас звезда, да еще какого уровня! - кричали местные продавцы.

- Неужто сам Филипп Бедросович? - выглядывали из своих палаток женщины в фартуках, чтобы поглядеть на короля отечественной поп-музыки.

Между торговых рядов вместе с охраной прогуливался двухметровый мужчина в пиджаке с пайетками и толстыми золотыми цепями - вылитый Филипп Киркоров.

Стоит сказать, что «двойник» знаменитого артиста действительно очень похож на певца внешне. Да и манера поведения и тембр голоса как у певца! Потому ни у кого и мысли не возникло, что король-то ненастоящий. К тому же буквально месяц назад на рынок заглядывала оперная дива Анна Нетребко. Таким звездным гостям здесь уже не удивляются.

Тем не менее появление "Киркорова" произвело фурор. Двойник то и дело подходил к палаткам, чтобы отведать местных фруктов. По всей видимости, ему захотелось клубнички. Так что он схватил пару ягод на одном из лотков и даже предложил разрекламировать продукт.

Стоит сказать, нашлись и те, кто не поверил в то, что перед ними действительно реальный Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров сейчас выглядит так. Фотр: instagram.com/fkirkorov/

- Да он же в Москве сейчас, только с Евровидения вернулся! - кричали скептики.

- К тому же прическа у него другая - он имидж сменил давно, седой сейчас! - пытались разоблачить лже-Филиппа.

Но многих это, похоже, не смущало. К покорителю женских сердец, хоть и ненастоящему, подбегали женщины. Они просили сфотографироваться и оставить автограф на память.

Некоторые поклонницы признавались певцу в любви, уверяя, что знают весь его репертуар. Правда, когда копия звезды попросил исполнить один из его хитов, в ответ услышал отрывок из композиции «Черные глаза», которая Киркорову явно не принадлежит.