«С мусорками пришлось повозиться»: школьник воссоздал точную копию парка Краснодара в Minecraft

Фото: vk.com/zanegin2005

Владислав Занегин – звезда краснодарских пабликов. Пару лет назад 14-летний юноша создал копию краевого центра. Сделал он это в популярной игре Minecraft.

На работу ушло два года и 2346500 блоков. Воссоздал все до мелочей: даже деревья и мусорные баки у частных домов. Работа парня быстро разошлась по краевым пабликам. Затем он даже засветился в Европе и пропал!

Фото: vk.com/zanegin2005

Владислав Занегин снимал контент на Youtube, но не радовал поклонников новыми работами. Как оказалось, парень занимался учебой. Все время посвящал ей.

Владислав Занегин – выпускник. В этом году закончил девятый класс. Пока готовился к ОГЭ, занимался созданием копии парка Краснодар. Это был единственный элемент в копии города, который не понравился парню во время прошлой работы.

Фото: vk.com/zanegin2005

- Когда я строил Краснодар в Minecraft, парк был не один к одному, да и в целом выглядел не очень, – признался сайту КП» – Кубань» Владислав Занегин. – Я понял, что никто, кроме меня, строить его не будет. Так и появился проект.

Парень создавал копию парка по вечерам, уже после уроков и репетиторов. Убивал все свободное время за программой по проектированию.

Фото: vk.com/zanegin2005

- Я понимал, что надо готовиться к экзаменам. Но меня не отпускала идея парка. Я понимаю, что его надо закончить, – признается юноша.

Каждую неделю он уделял проекту около десяти часов. Иногда даже отказывался от прогулок с друзьями – так хотел закончить копию до лета.

Фото: vk.com/zanegin2005

- Тяжело было возиться с мелкими деталями: фонарями, мусорками, деревьями разных видов, – добавляет юноша.

Но результатом Владислав доволен. Он признается, что копия получилась даже лучше, чем он планировал. Сейчас его проект уже разошелся по социальным сетям.

- Парк получился максимально точным, метр в метр. Не верите? Проверьте! – резюмирует Владислав Занегин.

Фото: vk.com/zanegin2005

Сейчас юноша сдает экзамены и думает над будущим проектом. Задача это не из легких. Парень уже воссоздал копии всего Краснодарского. Есть даже детальный проект отдельный жилых комплексов и магазинов.

Поэтому свои варианты для будущих копий юноша предлагает писать ему в комментариях в социальных сетях. Он обязательно ознакомится со всеми, но уже после экзаменов.