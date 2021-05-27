Российский Монако? Почему Геленджик может стать курортом премиум-класса

Геленджик. Фото: Галина КОПЫЛОВА

Городок в бухте ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны. В Геленджике - самая длинная (да и самая красивая!) набережная и уникальная природа. Но зимой жизнь в этом курортном местечке замирает, консервируя надежды владельцев отелей на будущий летний сезон. Но, оказывается, это уже не так... И Геленджик прямо на наших глазах превращается в круглогодичный курорт.

Недавно на конференции Ассоциации менеджеров российский предприниматель и сторонник развития гольф-туризма Андрей Харитоненков заявил, что Геленджик уже не тот. Его можно сравнить с Монако.

- Можно посмотреть в прошлое и вспомнить, как на молодежном курорте было огромное количество ночных клубов и вечеринок. Кроме того, это была здравница с санаториями, лечебными учреждениями и профилакториями. Но потом пришли изменения, которые радуют туристический бизнес и людей, готовых отдыхать круглый год, - сказал он.

Курорт становится круглогодичным Фото: Галина КОПЫЛОВА

По его словам, в городе появились отели премиум-класса, ценник на размещение в котором начинается с 25 тысяч рублей за сутки. Но спрос на эти номера есть даже зимой. А значит, россияне готовы отдыхать здесь не только летом.

Привлекает сейчас и появившийся в Геленджике гольф-клуб. Он пока не очень популярен, по словам Харитоненкова, но еще не вечер, как говорится. Зато содержание полей для гольфа обходится гораздо дешевле, чем содержание теннисных кортов и хоккейных коробок.

Скоро в Геленджике появится и современная стоянка для яхт. Она будет рассчитана на 260 мест. Владельцев судов в нашей стране немало, нужно дать им инфраструктуру для развития. Кстати, объект собираются сдать уже в следующем году.