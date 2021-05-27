Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Сочи отмечают юбилей основателя парка «Ривьера» Василия Хлудова. Торжества совпали с празднованием Дня города. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения известного московского промышленника Василия Хлудова.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

На главной аллее знаменитого парка открыли двухметровую скульптуру его основателя. Она выполнена с применением современных экологичных материалов.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

– Сегодня мы открыли памятник известному русскому предпринимателю и меценату Василию Алексеевичу Хлудову, - отметил на торжественной церемонии открытия Алексей Копайгородский. - В 1898 году он заложил в самом центре Сочи прекрасный парк «Ривьера», который стал одним из главных символов нашего курорта.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

По его словам, благодаря таким меценатам, как Василий Хлудов, Сергей Худеков, Николай Мамонтов, и другие в городе были заложены дендрологические парки, бульвары и скверы, которые известны во всем мире.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

- Зеленые зоны курорта – одно из наших главных достояний, мы всегда будем благодарны тем, кто стоял у истоков создания главной здравницы нашей страны, – подчеркнул мэр Сочи.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

К юбилею основателя парка на главной аллее установили современный многофункциональный интерактивный информационный стенд об истории «Ривьеры». Это новинка погружает гостей в прошлое, благодаря современным цифровым технологиям.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

– Дополняя пространство парка новой скульптурной композицией, администрация «Ривьеры» преследует цель отдать дань уважения памяти Василия Хлудова – человека, оставившего в истории города Сочи глубокий и значительный след, – рассказал генеральный директор МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» Давид Согоян.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В 2021 году в «Ривьере» намечено завершить реконструкцию Зеленого театра.В парке снова возобновятся концерты теплыми летними вечерами.

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

Кроме того, к сезону здесь установили более десяти новых арт-объектов и создали единую систему навигации.