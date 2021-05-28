«Можете заказывать себе гроб!»: с туристов требуют деньги за проход к дольмену на Кубани

Раньше доступ к дольмену был свободным. Фото: администрации Абинска.

В Абинский район Краснодарского края часто приезжают туристы из разных уголков страны. Особенно их манит дольмен в окрестностях станицы Шапсугской. Он, к слову, один из самых крупных в Краснодарском крае. По официальной версии датируется он III—II тысячелетиями до н.э. - ровесник египетских пирамид. Но с недавних пор доступ к памятнику природу перестал быть свободным.

Территорию огородили - вокруг дольмена появился проволочный забор. У входа поставили деревянный домик, в котором сидит человек и взимает с каждого посетителя плату.

Так, накануне, пытавшийся пройти к дольмену турист, столкнулся с грубостью со стороны сотрудницы закрытой территории. Когда мужчина начал снимать, то в ответ услышал угрозы. Женщина, которая, по всей видимости, выполняла функцию кассира или контролера, заявила, что она «дипломированный маг».

- Я вас завтра могу грохнуть! Можете заказывать себе гроб! – прокричала угрозы на камеру женщина.

Как оказалось, чтобы прикоснуться к дольмену или сделать снимок на память, нужно заплатить 50 рублей. Плата берется с каждого человека. Хотя еще год назад любой отдыхающий мог свободно перемещаться на территории.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», этот клочок земли был взят в аренду физическим лицом, проживающим в станице Шапсугской. Это подтвердили и в администрации Абинского района. А в местном лесничестве заверили – ничего противозаконного нет.

- Арендатор получил охранное свидетельство, которое гласит, что он несет полную ответственность за сохранность дольмена, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» директор Абинского лесничества Александр Аристов. – Это все равно, что следить за состоянием дома, который является архитектурным наследием.

По словам Александра Аристова, на том участке часто бывают туристы, особенно много их в выходной и, увы, далеко не все порядочны.

- Немало людей, которые варварски относились к дольмену: на него и залезали, и пытались его разрисовать, - продолжает Александр Аристов. - Сейчас же на арендованном участке, где находится исторический памятник, постоянно сидит человек, который следит за порядком. Она не только охраняет дольмен, но и содержит территорию в чистоте. За свой счет предприниматель установил био-туалеты и урны. Поэтому плату за вход можно назвать символической. Если кому жалко 50 рублей, то пожалуйста любуйтесь дольменом на расстоянии – забора нет!

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