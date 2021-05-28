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Общество28 мая 2021 14:35

Начальник полиции на Кубани, обвиненный в уголовке, пытается вернуть должность

Бывший полковник МВД из Новороссийска Владимир Бараковский дошел до кассационного суда
Ева МУР
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Владимир Бараковский

Владимир Бараковский

Начальника полиции Новороссийска, полковника МВД Владимира Бараковского уволили три года назад и со скандалом. Ему вменяли проступок, порочащий честь мундира. Якобы во время служебной проверки оказалось, что 49-летний Бараковский использует служебный транспорт в личных целях.

Вскоре возникло первое уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции Новороссийска. Несколько месяцев длилось расследование. Но в итоге подтверждения фактам, указанным проверяющими, не нашлось. Как в итоге прекратили и второе уголовное дело все по тем же данным проверки, но по новой статье.

Попытка преследования полковника Бараковского связывали с желанием устранить принципиального полицейского.

- Буквально на третий день после назначения в Новороссийск приехал Дмитрий Фролов (полковник МВД, бывший начальник ОРЧ собственной безопасности кубанского Главка). Зашел в кабинет, сказал, чтобы дал указание подчиненным "не лезть в игорный бизнес". Мол, там наши люди, сами с ними разберемся. Сначала думал, что коллега просто проверяет мою реакцию на откровенную провокацию. Но оказалось, это было "деловым предложением". За ним последовали другие - по поводу выемки песка, торговли контрафактным алкоголем, контроля за работой подпольных казино. Пытался уговорить, чтобы согласился с назначением их кандидатур на определенные должности. Когда стало понятно, что со мной договориться не удастся, начались реальные провокации. Люди Фролова подсылали ходоков со взятками, устраивали разные "подставы": все оказалось тщетным. А так как я им сильно мешал, то они зашли с другой стороны, стали кричать "держите вора", - цитирует Владимира Бараковского "РГ".

К слову, Фролова задержали в собственном доме через год после скандала с Бараковским. По версии правоохранителей, за несколько лет он получил не менее 54 миллионов рублей в виде взяток. Под стражу его отправили в СИЗО Ставропольского края, чтобы он уже точно не смог влиять на своих бывших коллег.

Владимир Бараковский тем временем дошел уже до Кассационного суда со своим заявлением о восстановлении на работе. Но пока безрезультатно.

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