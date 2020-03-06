Высокопоставленного полицейского подозревают во взятках на 54 млн рублей

6 Март 2020 2020-03-06T10:44:25+03:00

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Начальника отдела собственной безопасности ГУВД по Краснодарскому краю подозревают во взятках в десятки миллионов рублей.

Предположительно, высокопоставленного полицейского задержали в среду, 4 марта, в собственном доме. Там же оперативники провели обыск. По версии правоохранителей, за несколько лет он получил не менее 54 миллионов рублей в виде взяток.

По имеющейся информации, начальника отдела собственной безопасности задерживали коллеги из соседнего региона. На время следствия полицейский будет находиться в СИЗО Ставропольского края.

К слову, в ГУВД по Краснодарскому краю задержание полицейского не комментируют.

Напомним, в Краснодарском крае на днях задержали сразу семерых сотрудников ГИБДД. Им вменяется в вину взяточничество в особо крупном размере. Более того, следствия инкриминирует полицейским создание преступного сообщества с целью наживы.

ИСТОЧНИК KP.RU