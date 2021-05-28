Что известно о новом главе Горячего Ключа

Сергей Белопольский возглавлял министерство труда и соцзащиты Кубани

Сегодня, 28 мая, в Горячем Ключе избрали нового главу. Им стал 38-летний Сергей Белопольский.

За кандидатуру уроженца города проголосовало большинство депутатов местного парламента. Из трех кандидатур они выбрали именно его.

Известно, что Сергей Белопольский родился в станице Суздальской. В 2003 году он окончил архитектурно-строительный техникум в Краснодаре по специальности "Правоведение". Там и сейчас на сайте в разделе "Мы гордимся нашими выпускниками" висит его фотография.

В 2006 году Белопольский получил высшее образование в Российском социальном университете.

На государственную службу он перешел в 2010 году. Занимал должность начальника отдела правового обеспечения департамента социальной защиты населения региона, пост первого заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края. Два года исполнял обязанности министра. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, бывший глава Горячего Ключа Владимир Кильганкин покинул свой пост 31 марта. Его работу подвергли критике краевые власти. Например, за то, что в Горячем Ключе было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, когда такая комплексная застройка недопустима. Это означает, что о социальных объектах, гонясь за квадратными метрами жилплощади, в этих местах попросту забыли.

Но при всем том, приближенные к губернатору отмечали, что Кильганкин был не самым худшим примером главы муниципалитета, но так и не смог стать лучшим.