Судью оставили без мантии из-за обвинений в мздоимстве и дурной работе

Геннадий Байрак. Фото: kubsu.ru

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила статуса председателя Октябрьского районного суда Геннадия Байрака.

- Проверка показала, что доводы в обращении и жалобах, поступивших в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края, в части внепроцессуального общения судьи Байрака Г.Ф. со сторонами по делу нашли свое подтверждение. Кроме того, выборочное изучение ряда истребованных гражданских дел показало систематический характер нарушений, выразившихся в несоблюдении норм материального и процессуального права, что свидетельствует о пренебрежительном отношении судьи Байрака Г.Ф. к исполнению своих должностных обязанностей по отправлению правосудия, в том числе как председателя Октябрьского районного суда Краснодара, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, все началось с того, что 10 марта 2021 года силовики задержали председателя Октябрьского районного суда города в его собственном кабинете. По словам сотрудников здания правосудия, Геннадия Байрака уводили в наручниках.

Позже появилась информация о том, что его задержали с поличным при получении взятки в 2,3 миллиона рублей.

По одной из версий, 10 марта в кабинет к судье пришли мать и сын, которые участвуют в одном из рассматриваемых Октябрьским райсудом дел. По их словам, адвокат, которая представляла их интересы в другом процессе несколько лет назад, требует гонорар, который она якобы не получила. Жители Краснодара считают, что именно служитель Фемиды подтолкнул адвоката к тому, чтобы подать иск.

Правда, по словам самого судьи, ситуация выглядит несколько иначе. На протяжении 30 лет Геннадий Байрак дружил с семьей и даже помогал ей материально. Но после просьбы вернуть долг, знакомые стали его игнорировать.

Итог таков - 10 марта они передали сумму судье под контролем оперативников. Сам Байрак не отрицает, что получил от семьи 2,3 миллиона рублей. Но о взятке и вымогательстве, по его словам, речи не идет - ему вернули долг.

Тем не менее, разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении теперь уже бывшего судьи из Краснодарского края сможет дать только Высшая квалификационная коллегия. Остальное покажет следствие.