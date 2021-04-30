Громкое дело судьи: коллегия может лишить неприкосновенности вершителя судеб за взятку

Геннадий Байрак. Фото: kubsu.ru

30 апреля квалификационная коллегия судей Краснодарского края решит, привлекать ли председателя Октябрьского райсуда за взятку. Именно сегодня пройдет заседание, на котором рассмотрят заключение комиссии УФСБ по региону в отношении Геннадия Байрака. Его подозревают в получении 2,3 миллиона рублей.

Напомним, все началось с того, что 10 марта 2021 года силовики задержали председателя Октябрьского районного суда города в его собственном кабинете. По словам сотрудников здания правосудия, Геннадия Байрака уводили в наручниках.

Позже появилась информация о том, что его задержали с поличным при получении взятки в 2,3 миллиона рублей.

По одной из версий, 10 марта в кабинет к судье пришли мать и сын, которые участвуют в одном из рассматриваемых Октябрьским райсудом дел. По их словам, адвокат, которая представляла их интересы в другом процессе несколько лет назад, требует гонорар, который она якобы не получила. Жители Краснодара считают, что именно служитель Фемиды подтолкнул адвоката к тому, чтобы подать иск.

Правда, по словам самого судьи, ситуация выглядит несколько иначе. На протяжении 30 лет Геннадий Байрак дружил с семьей и даже помогал ей материально. Но после просьбы вернуть долг, знакомые стали его игнорировать.

Итог таков - 10 марта они передали сумму судье под контролем оперативников. Сам Байрак не отрицает, что получил от семьи 2,3 миллиона рублей. Но о взятке и вымогательстве, по его словам, речи не идет - ему вернули долг.

Сейчас сотрудники УФСБ хотят получить разрешение на то, чтобы завести уголовное дело в отношении судьи. О том, начнется ли расследование, станет известно после решения квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

НА ЗАМЕТКУ

Что известно о Геннадии Байраке

С 1997 по 2018 он работал в Октябрьском районном суде Краснодара. Далее, вплоть до 2015-го, занимал должность заместителя председателя суда. Весной 2015 года назначен на должность председателя Октябрьского районного суда, срок полномочий – шесть лет.

Согласно последней декларации о доходах за 2019 год, Геннадий Байрак заработал 5,8 миллионов рублей. В его собственности находится дом на 321,6 квадратов и участок площадью 732 квадратных метра. Также он владеет Audi A4.

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