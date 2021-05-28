Конституционный Суд РФ разрешил публиковать данные о врачах без их согласия сетевому СМИ Краснодара

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Конституционный Суд РФ разрешил публиковать данные о врачах на сайте сетевого СМИ Краснодара, где каждый может не только прочитать отзывы, но и самостоятельно написать, что ему понравилось на приеме, а что — нет. Так был найден баланс между неприкосновенностью частной жизни и свободой распространения информации. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного Суда РФ.

Ранее, Верховный суд определил, что информация о враче может быть его частной жизнью. Конституционный суд посчитал, что профессиональная деятельность, не может быть частной жизнью врача.

- Дело о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» рассматривалось в связи с жалобой ООО «МедРейтинг», - уточнили в суде.

ООО «МедРейтинг» – учредитель и редакция сайта «ПроДокторов», где собрано более двух миллионов отзывов о врачах и клиниках. Это самый крупный в России ресурс с рейтингом специалистов и лечебных учреждений бьет рекорды по откликам пациентов. Но одна из врачей потребовала прекратить обработку ее персональных данных, удалить с сайта профиль и компенсировать причиненный негативными отзывами моральный вред.

Суды постановили удовлетворить этот иск. Тогда СМИ обратилось в Конституционный Суд РФ, который принял справедливое решение.

- Врачу предстоит вернуть сайту деньги, которые она уже получила за свой выигрыш в суде, это около полумиллиона рублей, а также оплатить все судебные расходы, которые возникли из-за длительного рассмотрения дела в суде, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» врач-юрист Николай Чернышук. – Вероятно, врачу придется выплатить около 1 миллиона рублей за свое желание удалить отрицательный отзыв пациента.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что вопрос выбора лечащего врача - больная тема для каждого жителя Краснодарского края. Некоторых выручают близкие и друзья, которые водят знакомства с хорошими специалистами и могут привести человека на прием как протеже. А вот если у тебя таких товарищей нет, то попасть к хорошему доктору - настоящая проблема. К счастью, решаемая. И довольно легко. С тех пор, как заработал социальный ресурс «ПроДокторов», выбрать врача или больницу стало проще и удобнее.