Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 мая 2021: Кубань получит свыше 40 000 доз вакцины от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» не прекращает наблюдение за ситуацией с распространением страшной инфекции в регионе. За минувшие сутки в Краснодарском крае было получено сразу 96 положительных теста на COVID-19. Это один из самых высоких показателей на этой неделе. Однако говорить о всплеске или очагах не приходится. Это обычное явление.

В течение недели показатель заболеваемости стабильно скачет, но остается в пределах нормы. Уже более месяца на Кубани не фиксировалось более 100 новых случаев заражения инфекцией.

По информации «КП» – Кубань», самыми зараженными за прошедшие сутки оказались Краснодар, Динской район, Сочи и Геленджик. Здесь выявили 19, 12, девять и шесть инфицированных соответственно.

В ближайшее время показатель заболеваемости в регионе должна упасть. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Уже сейчас вакцинацию от коронавируса прошли свыше полумиллиона жителей Краснодарского края, и эта цифра продолжает расти.

- В ближайшие два дня ожидается поставка в Краснодарский край более 40 тысяч доз вакцины, – сказал замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава региона Юрий Сарычев.

Отмечается, что с начала массовой вакцинации, которого стартовала в регионе в конце прошлого года, Кубань получила свыше 600 тысяч доз различных препаратов. Прививку от страшной инфекции получили уже 550 500 жителей Кубани, более половина из них – люди старше 60 лет.

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