Экологи вновь зафиксировали разлив нефтепродуктов в Черном море у берегов Туапсе

Радужное пятно заметили сотрудники Росприроднадзора. Фото: Светлана Родионова

У берегов Туапсе вновь зафиксировано маслянистое пятно. Экологи бьют тревогу.

- Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом, - написала в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Родионова. - Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.

Специалисты обрабатывают местность сорбентом. Фото: Светлана Родионова

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. В отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение». ЖКХ попало под расследование, так как коллектор принадлежит именно предприятию. Но в Росприроднадзоре считают, что коммунальное хозяйство города ни при чем.

- Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт. И мы, и прокуратура ищем виновных. В общем, работа не кончается, - сообщила в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Материалы административного расследования будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Загрязнение морской среды». К документам будут прикреплены расчеты ущерба, нанесенного акватории. Устанавливаются причастные к разливу нефти лица.

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