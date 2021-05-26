«150 футбольных полей»: Площадь разлива нефти в Черном море составила 1,1 млн кв.м.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Эксперты высчитали площадь загрязнения нефтепродуктами после их разлива в акватории Черного моря в Туапсе. По предварительным данным, нефтепродукты разлились на территории в 1,1 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

- Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО отобрали пробы воды для определения количественных и качественных показателей загрязняющих веществ. Площадь загрязнения акватории Черного моря составляет 1134427 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

1,1 млн квадратных метров – это как 150 футбольных полей средней площадью в 7,4 тысяч квадратных метров.

В отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», проводится административное расследование.

- Но, скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт. И мы, и прокуратура ищем виновных. В общем, работа не кончается, - сообщила в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Материалы административного расследования планируется направить в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Загрязнение морской среды». К документам будут прикреплены расчеты ущерба, нанесенного акватории. Устанавливаются причастные к разливу нефти лица.

В это время глава Туапсинского района Виталий Мазнинов написал на своей странице в Instagram, что на момент происшествия все терминалы Туапсинского морского порта работали в штатном режиме, бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает.

Как ранее сообщала «Комсомолка», маслянистое пятно обнаружили в воде жители Туапсе еще вечером 24 мая. По предварительным данным, нефтепродукты попали в акваторию Черного моря из глубоководного выпускного канализационного коллектора. За сутки с поверхности моря собрали более пяти кубометров водонефтяной эмульсии. В Туапсе из-за ЧП ввели режим повышенной готовности. По факту разлива нефтепродуктов проверку проводят прокуратура края и следком на транспорте.

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