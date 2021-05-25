Следком организовал проверку в связи с разливом нефти в Черном море

На месте для анализа взяли пробы воды и грунта

Напомним, в Туапсе произошел разлив нефти. Проверку проводит сочинская природоохранная прокуратура. Также подключился и СК на транспорте.

- Доследственная проверка организована следственными органами по факту обнаружения дрейфующего нефтяного пятна в юго-западном направлении побережья Черного моря в районе Туапсе, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В настоящее время загрязнение локализовано. Эксперты продолжают работать на месте.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что водолазы выявили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора.