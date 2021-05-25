Режим повышенной готовности введен в Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в море

Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В акватории Туапсе идет сбор и обработка масляных пятен нефтесодержащей жидкости. Согласно мониторингу, нефтепродукты вытекли из глубоководного канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Напомним, пятно нефти обнаружили 23 мая в юго-западном направлении вдоль Черного моря в сторону морского порта Туапсе. Первое пятно обработали сорбентом и ликвидировали, однако в 790 метрах от берега нашли новое вытекание нефти. Его обнаружили рядом с глубоководным канализационным коллектором.

- Для ликвидации нефтепродуктов привлечены шесть спецсудов, уже израсходованы 1300 кг абсорбента, нефтемусоросборщики собрали 400 литров поглощающих материалов, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации пострадавшего района.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

При этом в ведомстве отметили, что из-за погодных условий использование боновых ограждений нецелесообразно. Также водолазы нашли еще два места с уже более слабым вытеканием нефти в районе глубоководного коллектора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- По состоянию на 15:20 все масляные пятна ликвидированы. Собрали 5,1 кубометр водонефтяной эмульсии, силами и средствами МЧС будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории Черного моря, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас на пляже микрорайона Приморье идет обсервация берега, отдел Росприроднадзора берет пробы воды и грунта. Известно, что предельно допустимая концентрация нефти в воздухе не превышена. В Туапсе ввели режим «Повышенная готовность», на месте работают 75 человек и 22 единицы техники.

Также водолазы спустя сутки обнаружили источник выделений нефтепродуктов. Он находится на глубине десяти метров.

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