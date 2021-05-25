В Краснодарском крае устанавливают причастных к разливу нефти в Черное море

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Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтесодержащими продуктами акватории Черного моря. В настоящее время устанавливается источник, повлекший загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- Действиям виновных лиц будет дана надлежащая правовая оценка, - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, в Туапсе произошел разлив нефти. В городе ввели режим «Повышенной готовности». Водолазы выявили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора.