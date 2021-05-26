В Черное море в Туапсе после разлива попала примерно тонна нефтепродукта

Расследование продолжается

Эксперты посчитали примерный объем нефти, который мог вылиться в Черное море в Туапсе. Напомним, там нашли повреждения выпускного канализационного коллектора.

- По нашим предварительным подсчетам в море могла попасть одна тонна нефтепродукта. Объем уточняем, понять его можно только расчетным способом, - сообщила на официальной странице в соцсетях руководитель Роспироднадзора Светлана Радионова.

Скриншот страницы instagram.com/_svetlana__radionova_

Ранее «Комсомолка» сообщала, что площадь разлива нефти в Черном море составила 1,1 млн кв.м. – это как 150 футбольных полей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются виновные в случившемся лица.