Программа мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре: тематический фестиваль и праздничный концерт Фото: Борис КУДРЯВОВ

День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре не за горами. Уже во вторник праздник масштабно отметят в краевом центре. Из-за тематического фестиваля даже перекроют центр мегаполиса.

Погодные условия никак не повлияют на празднования. Программа мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре будет обширной, как и в прошлые годы.

Только отмечать его жителям краевого центра придется с зонтиками и дождевиками. По прогнозам синоптиков, с самого утра на город обрушатся ливень и грозы.

Однако программа мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре надолго запомнится всем: от участников празднования до зрителей.

Не исключено, что погода в краевом центре еще изменится. Так случалось уже не раз в этом году.

В День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре ограничат движение транспорта сразу по нескольким улицам.

Уже известно, что запрет коснется Берегой, Кубанской Набережной (до въезда в парке). Здесь ограничения продлятся с 5 утра до завершения праздничных мероприятий.

Также с 22:00 часов 31 мая водителей просят убрать машины с этих улиц. Утром 1 июня на Береговой будет организована стоянка для участников праздника.

Программа мероприятий на День защиты детей 1 июня 2021 года в Краснодаре будет насыщенной. Основное действие развернется в парке 30-летия Победы.

Здесь состоится тематический фестиваль «Яркие краски детства». Он посвящен Международного дню защиты детей.

По словам организаторов, он познакомят участников с тематическими площадками, где обучат игре в регби, танцам и не только, и творческими коллективами, а также победителями краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Краснодаре на 1 июня 2021: на город обрушатся морозы, ливни и грозы

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодаре на 1 июня 2021 (подробнее).