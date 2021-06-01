Драматическая весна в Краснодаре

Спектакль «Нужен перевод» на сцене Молодежного театра Краснодара Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Редкий для меня случай: удалось посмотреть шесть новых спектаклей в двух драматических театрах столицы Кубани. Правда, одна постановка впечатлила еще в октябре прошлого года, но в условиях жестоких запретов это был закрытый показ. Карантинные ограничения более года назад просто остановили всю публичную деятельность зрелищных учреждений. И некоторые премьеры пришлось отложить на год. Но во втором квартале театры «ожили»: от 30 процентов перешли к половинной наполняемости залов. Заметки после просмотренных спектаклей идут в хронологическом порядке.

№1. Знак своего присутствия

«Нужен перевод». Билеты на спектакль по Брайену Фрилу в Молодежном чудом приобрела ранней весной 20-го. Через тринадцать месяцев с трудом удалось попасть на второй блок показов в апреле. За это время спектакль оброс впечатляющими рассказами актеров о том, как трудно шла работа, о необычном методе работы питерского режиссера и педагога Григория Дитятковского и т.п.

Постановку назвали премьерой в России, и это тоже вызывало интерес. На русском пьеса современного ирландского автора вышла в сборнике Фрила всего лишь 13 лет назад (переводчик Михаил Стронин), еще раньше, в 2006-м, Дитятковский поставил ее со своими студентами.

В ее основе реальные конфликтные события между Ирландией и Великобританией, происходившие в первой половине 19-го века. Военные инженеры армии Ее Величества приехали в глухую местность, чтобы сделать топографическую съемку для правильных карт с правильными английскими названиями – ведь Северная Ирландия уже часть Соединенного Королевства. То, что происходит в городке Бейле Бейг/Бэллибег, лишь маленький невнятный эпизод в самом долгом европейском конфликте. Потому главный в отряде колонизаторов капитан Лэндсей (Виктор Плужников) знает, что здесь им не рады, и он жёсток, а потом и жесток.

Спектакль «Нужен перевод» на сцене Молодежного театра Краснодара Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Почти всё действие разворачивается в бедной начальной школе, где старый учитель-пьяница Хью О`Доннелл (Ян Новиков) и его сын – хромой Манус (Иван Чиров) обучают земляков в том числе древним языкам. И среди них есть выдающиеся, но бесполезные по жизни ученики вроде Джимми (Евгений Парафилов). Члены общины платят за, казалось бы, совсем не практичную грамоту, и знать не хотят об обучении английскому – языку государственному, но поработителя. Кроме Мейре (Анна Нежута) – она хочет уехать навсегда в Америку. Хотя для торговли почти все знают необходимую пару фраз.

Между тем и Хью, и Манус подали (по отдельности) прошения на работу в государственном учебном заведении. Сына это обстоятельство очень смущает, потому что ему нужна эта должность – без нее он не может просить руки Мейре.

Вместе с офицерами («друзьями») Лэндсеем и Джорджем Йолландом (Александр Теханович) приезжает на родину младший сын учителя – Оуэн (Алексей Замко). Но они зовут его Роланд. Молодой человек нанят картографами для коммуникаций с местными – переводить с архаичного гельского языка на «передовой английский». Посредник поначалу искренне хочет добра и прогресса.

А пока ирландцы ставят англичанам палки в колеса и троллят их. Крестьянин Доулти (Андрей Новопашин) двигает землемерные рейки и «красные мундиры» начинают чинить теодолит. Манус эти действия Доулти объяснил Мейре так:

- Он подал знак.

- Что за знак?

– Знак своего… присутствия.

Несколько переплетающихся конфликтных линий вкупе с лингвистическими головоломками держат зрителей в постоянном напряжении. Трудность для меня лично была в том, что основное действие (в классе) происходит в левой части сцены. Когда ты сидишь справа, выворачиваешь шею… Но зато лирические сцены между Мейре и Джорджем в лодке на берегу моря видишь во всей красе. А они красивы и многозначительны. Говорящие на разных языках понимают друг друга сердцем. «Открытием Америки» становится чувство.

«Единство, — возвестил оракул наших дней, — Быть может спаяно железом лишь и кровью…» Но мы попробуем спаять его любовью — А там увидим, что прочней…» – вспоминаются строки Федора Тютчева, написанные лет через 30 после событий в пьесе, да и про другое. Путь добра воплощает Йолланд, влюбившийся в Ирландию и славную независимую девушку. Он учит непонятные слова как мелодию. А музыку прекрасных зеленых холмов и крутых морских берегов выдувают в бутылочные горлышки кельтские феи на качающихся мостках.

Старик Хью задавал Бриджит (Ульяна Запольских) вызубрить фразу из Тацита – «Выученное легче стереть из памяти, чем вспомнить его». Если механически, то забудется быстро, если с эмоцией – запомнишь навсегда. Один из приемов мнемотехники – к цифрам подбирать «родные даты».

Но офицер-романтик странным образом пропадает и «всё горит огнем».

И влюбленная в Мануса Сара (Полина Шипулина) перестанет мычать, наконец. Наверное. Все действо она, в то время как герои «застывают для истории» – отстраняются, произносила поясняющий текст. Почти немая ирландка должна проявить голос, чтобы четко говорить на своем родном языке и обрести гражданскую, политическую субъектность – знак своего присутствия.

Очень жаль, что некоторые зрители увидели только «сложные филологические навороты» и не разглядели человеческие истории, которые блестяще сыграли актеры Молодежки. Это был потрясающий ансамбль. Когда одними глазами Иван Чиров передает всю глубину страданий Мануса. Когда ты видишь, как глобалист Роланд Алексея Замко меняется и превращается снова в патриота Оуэна. Как уставшая от забот Мейре Анны Нежута расцветает от любви…

Все-таки не зря пьеса Брайана Фрила в оригинале называется «Переводы». Это ж не только про язык. Муж после спектакля вспомнил о вечно актуальной для Кубани теме про понаехов и аборигенов...

Продолжение следует...