Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 июня 2021: стали известные самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае остается под контролем. Уже несколько месяцев на Кубани не случалось новых вспышек и очагов заболеваемости. Это связано с массовой вакцинацией населения. Свыше 555 тысяч жителей края уже сделали прививки от страшной инфекции.

По последним данным, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус пришел 95 людям. Это средний показатель за последний месяц. Уже несколько недель на Кубани не фиксировалось более 99 новых случаев заражения инфекцией.

Как стало известно «КП» – Кубань», наиболее высокие показатели заболеваемости за 24 часа были зарегистрированы в Краснодаре, Сочи и Анапе. Здесь выявили 20, 13 и 9 зараженных соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 1 июня 2021

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Коронавирус в Анапе 1 июня 2021

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Коронавирус в Туапсе 1 июня 2021

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Коронавирус в Ейске 1 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.