Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 июня 2021: названы районы Кубани с набольшим количеством заболевших

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже больше месяца на Кубани не случалось очагов и вспышек страшной инфекции. Это означает, что пандемия медленно, но отступает. Уже несколько недель в регионе не регистрировалось более 99 новых случаев заражения – это позитивная тенденция. Также это один из лучших показателей на юге России.

Сейчас в регионе ведется массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце прошлого года. За шесть месяцев прививку от коронавируса сделали около 600 000 жителей Кубани. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

По последним данным, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус пришел 97 людям. Это средний показатель за последний месяц.

По последним данным, самые высокие показатели заболеваемости за прошедшие сутки были зафиксированы в следующих городах Кубани: Краснодаре, Анапе и Армавире. Здесь выявили 17, 12 и 11 инфицированных соответственно.

КОНКРЕТНО

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