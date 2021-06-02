В Адыгее после ливней подтопило 19 домов и эвакуировали 12 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Начало лета выдалось в Краснодарском крае и Адыгее прохладным и дождливым. В ночь на 2 июня в Адыгее подтопило 19 домов и 25 приусадебных участков. Сейчас оперативные группы работают с последствиями ЧП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея

- Комиссия из администрации проводит обследование домов и анализирует масштабы. На месте работают оперативные группы Главного управления, спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Днем 2 мая угрозы подтопления и распространения воды дальше не зафиксированы. Пострадавших в ЧП нет. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.

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