«Она просила помощи у прохожих, но ей не верили»: Краснодарка рассказала о пропавшей девочке из Волгограда, которая могла стать жертвой изнасилования

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Все случилось в субботу, 29 мая, когда на одной из улиц Краснодара 15-летняя Валерия шла домой. В этот момент незнакомая девочка обратилась к ней с просьбой о помощи.

- Она хотела связаться с родными по телефону. Наизусть их номер она не помнит, поэтому хотела найти их в соцсетях. Моя дочь вежливо ей ответила: «прости, не могу дать тебе свой телефон, я тебя не знаю», но все же решила узнать, что случилось, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама Валерии Мария С.

Как оказалось, незнакомка была родом из Волгограда, при этом, как оказалась в Краснодаре, не понимает, она даже не знала, в каком городе находится и какой был день недели. Со слов девочки, последнее воспоминание в ее голове - это встреча с друзьями в воскресенье, 23 мая, родителям же она сказала, что будет ночевать у подруги, обещала вернуться во вторник, 25-го числа.

- Девочка рассказала, что в тот воскресный день она выпивала с друзьями, а потом, похоже, ее чем-то напоили, из-за чего она уснула. Очнулась в незнакомом месте с двумя парнями, - продолжает Мария.

А потом подросток рассказала и вовсе жуткие вещи. Она стала жертвой изнасилования, более того, ее били за то, что она пыталась сбежать. В качестве подтверждения показала свои руки — они были усыпаны гематомами.

- Услышав эти страшные вещи, моя дочь приняла самое лучшее решение — она позвонила мне. Я попросила Леру прийти к нам домой, чтобы мы вместе уже разобрались, как поступить. Как я поняла, эта девочка подходила к другим прохожим, но ей просто никто не верил, - говорит Мария. - Мы встретили их с мужем. Девочка была в угнетенном состоянии, немного растрепана. Я задала ей еще раз вопрос про изнасилование, она подтвердила, на ее одежде были следы крови. После этого мы позвонили в полицию. Пока ждали их, пытались найти ее родителей и выйти на связь, но нам не удалось.

Сообщение женщины в дежурной части приняли, по адресу выехали двое правоохранителей и сотрудник по делам несовершеннолетних.

- После бесед с девочкой, полицейские записали мои данные и сказали, что позже опросят нас еще раз, но уже под протокол, - добавляет Мария. - Саму пострадавшую девочку увезли вместе с с женщиной из отдела по делам несовершеннолетних. Где она сейчас находится, мы не знаем.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девочка временно содержится в социально-реабилитационном центре для детей подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В случившемся разбираются правоохранители.

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