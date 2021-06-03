Вся страна встала на защиту директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова

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В Сочи директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова арестовали на два месяца, до 28 июля. Руководителя здравницы подозревают в злоупотреблении полномочиями. Коллеги уверены, что Дмитрия Богданова подставили. В городе собирают подписи в адрес прокурора в поддержку Богданова. К акции присоединились руководители предприятий туриндустрии из Уфы и других российских городов.

- Я не знаю пока, в чем обвиняют Дмитрия, но я знаю, что именно благодаря ему санаторий «Знание» расцвел и стал одним из самых успешных санаториев в России. И я знаю, что у каждого человека есть право на защиту! Но когда тебя кидают за решетку как опасного преступника, это лишает тебя всех возможностей доказать свою правоту и добиться справедливости, — написал на своей странице руководитель «Русских сезонов» Владимир Масютин.

В посте он напомнил, что сам прошел подобный путь и знает, «как эта машина работает». Весной 2017 года Владимир Масютина обвинялся в преднамеренном банкротстве ООО «Русские сезоны» (ст. 196 УК РФ), но не признавал себя виновным.

Российский союз туриндустрии опубликовал петицию в защиту Дмитрия Богданова. Более 1 тысячи коллег из разных российских регионов подписали документ.

- Дмитрий Владимирович болен диабетом и нуждается в ежедневном приеме инсулина, - сообщается в петиции. - Просим учесть, что Богданов являлся добропорядочным гражданином, который на время следствия будет выполнять все предписания следствия. Просим избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Авторы петиции обратили внимание на глубокую личную трагедию, которую пережил Дмитрий Богданов в конце 2020 года. От коронавирусной инфекции в декабре скончалась его любимая супруга и верный помощник по жизни Валентина Богданова. Будучи председателем правления Ассоциации Отельеров АМОС она многое сделала для развития Сочи, как курорта.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Адвокат директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрий Чечерин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал все подробности ареста Дмитрия Богданова.

- Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрия Богданова меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат Дмитрий Чечерин. – Он стал подозреваемым в деле о злоупотреблении полномочиями, возбужденном по ч.2 ст. 201 УК РФ.

Адвокат пояснил, что уголовное дело было возбуждено 28 мая. Причем, постановление подписано необычно рано – в 7:30. Уже в обед в кабинете директора санатории начался обыск. Богданова в тот же день объявили в федеральный розыск. Вечером 28 мая Дмитрий Чечерин встретился со следователем и документально подтвердил, что руководитель здравницы не скрывается и готов явиться для дачи показаний сразу же после возвращения из Ялты. Встреча была назначена на 14:00 30 мая. Но утром 30 мая сотрудники полиции уже ждали Богданова в аэропорту Международном аэропорту Сочи. В отделении было принято решение задержать директора санатория на 48 часов, а 31 мая следователь подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- С 27 мая руководитель санатория находился в Ялте в отпуске. Билеты были куплены заранее 24-25 мая, Богданов активно рассказывал о поездке на своей странице в Instagram, он не скрывал своего места нахождения, - подчеркнул Дмитрий Чечерин.

Богданов в Ялте (крайний справа). Фото сделано в Ялте за несколько дней до ареста. Источник: личная страничка героя публикации в соцсети

По словам адвоката, сразу же было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для руководителя санатория. В кратчайшие сроки собрали все необходимые документы.

- В суд мы предоставили характеризующий материал из 21 пункта, в котором доказывалось, что Богданов не скрывался, поэтому и в розыске не находился, - сказал Дмитрий Чечерин. - Но на суде было несправедливо доказано обратное. Мера пресечения избрана: содержание под стражей, мой подзащитный арестован судом на 1 месяц и 28 дней.

Адвокат обратил внимание, что решение об избрании меры пресечения принималось на основании рапорта о том, что Богданов может скрыться и заявления со стороны правоохранительных органов.

Защита уже обжаловала решение суда: 2 июня была подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд. Кроме того, готовится жалоба в порядке 125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела.

- Надеемся, как минимум, на домашний арест и в дальнейшем – на прекращение уголовного дела. Мы приложим все усилия, чтобы доказать невиновность Богданова. Он честный и порядочный человек. Санаторий «Знание» директор буквально поднял с колен за десять лет, - заявил адвокат.

Дмитрий Чечерин особо отметил, что изначально обращались к следствию с просьбой не отправлять Богданова в СИЗО.

- Мы просили следствие, при всей абсурдности подозрений, определить Богданова не в изолятор, а под домашний арест. Но суд не счел возможным это сделать. В итоге – в СИЗО отправлен уважаемый, но немолодой уже мужчина, с определенными заболеваниями. И по-человечески, и как адвокат, я возмущен. Выступаю за справедливое судебное разбирательство, - заключил Дмитрий Чечерин. - Ни одного доказательства, на основании которого Богданов считается подозреваемым, нам предъявлено не было. Лишь в протоколе о задержании на 48 часов следователь отметил, что потерпевший прямо указал на Богданова.