В Сочи выпал летний снег

Снег на камерах одного их высокогорных кафе в Сочи

В первые дни лета на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи выпал снег. Необычное явление метеорологи объясняют высоким малоподвижным циклоном, который пришел на Кубань с центра Крымского полуострова. Прохладный воздух идет с западной периферии в район Черного моря, а сам циклон тоже с холодным образованием — на высотных картах погоды наблюдается очаг холода.

Антициклон начнется ближе к 8 июня

При этом в горах курорта началось и жёсткое похолодание. На высоте 2320 метров на хребте Аибга до минус 1,1. И вот в ночь на 3 июня ливневый дождь в высокогорье перешел в снег. Сейчас толщина покрова достигла уже четырех сантиметров. Снежок припорошил склоны вплоть до 1900 метров над уровнем моря.

В ближайшее время снега на курорте станет только больше

- Такое явление достаточно редкое: если снег в начале июня и выпадает, то он не лежит, а сразу тает, — рассказал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Снег выпал и на канатной дороге

По прогнозам, прохладная погода сохранится на курорте вплоть до начала следующей недели. Так, в пятницу вечером и в ночь на субботу 5 июня снова ожидается мокрый снег до 5-10 сантиметров. А вот с 8 июня в районе Черноморского побережья Кавказа установится антициклон – будет малооблачно, без осадков, и постепенно начнется потепление.

Потепление начнется к середине июня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики объяснили желтый цвет снега в Краснодаре

На Кубани и в Адыгее выпал желтый снег. Синоптики успокаивают: случившееся не несет никакой угрозы экологии и здоровью людей. По их мнению, пыльные коричневые осадки, скорее всего, пришли вместе с фронтом со стороны Средиземноморья (ПОДРОБНОСТИ).