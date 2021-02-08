«Вредных веществ нет»: Синоптики объяснили рыжий цвет снега в Краснодаре

Жители нескольких районов обоих регионов наблюдали необычное явление

На Кубани и в Адыгее выпал рыжий снег. Синоптики успокаивают: случившееся не несет никакой угрозы экологии и здоровью людей. По их мнению, пыльные коричневые осадки, скорее всего, пришли вместе с фронтом со стороны Средиземноморья.

Другая версия метеорологов - так как снег заметили только в нескольких районах города, бело покрывало могло окраситься из-за ремонтных работ на дорогах.

- В любом случае случившееся не несет никакой угрозы экологии и здоровью людей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что год назад грязные осадки выпали в Сочи, и почти во всех районах Кубани и даже в краевой столице. Фотографии необычного явления заполонили социальные сети: испачканные вещи, грязные машины – все покрылось коричневыми каплями. Жители заметили, что во время осадков небо также везде окрасилось в светло-оранжевый цвет.

Облако пыли, принесенное из Африки, накрыло греческий остров Крит и окрасило небо над ним в красный цвет. Концентрация твердых частиц в воздухе превышает норму в 94 раза.