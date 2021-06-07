Настоящие кубанские помидоры: как выбрать и отличить от турецких

Три главных критерия - вкус, цвет и аромат Фото: София ФОМЕНКО

В нашу страну много овощей привозят из Турции, Грузии, Испании и даже ОАЭ. И если раньше у всех жителей это вызывало ажиотаж, то сейчас россияне стали больше доверять отечественным производителям из самого солнечного региона страны – Кубани. Покупатели сообразили, что именно с ними получаются самые вкусные блюда. Поэтому мы собрали для всех патриотов помидоров юга России советы, как точно отличить кубанские помидоры от турецких.

В первую очередь, вы всегда можете уточнить информацию о производителе у продавца. Если это супермаркет – место происхождения будет написано на упаковке, если рынок, то не факт, поэтому лучше поговорить с торговцем напрямую.

Красивый вид еще не означает лучший вкус Фото: София ФОМЕНКО

- Помидоры, выращенные в Краснодарском крае, отличаются своим ароматом. Ни одна перевозка еще не научилась доставлять томаты из-за границы с идеальным сохранением природного запаха. Его либо не будет вообще, либо он будет слабым с легким шлейфом склада или ящиков с погрузки, - рассказывает «КП»-Кубань» эксперт по растениеводству в Краснодарском крае Алексей Матюха.

Кроме того, кубанские помидоры как правило дороже турецких. Это и подкупает многих забирать их с прилавков, а потом жаловаться домашним на плохих фермеров.

Вот в таких теплицах выращивают томаты на Кубани Фото: София ФОМЕНКО

- Российский покупатель должен понимать, что иногда заплатить на несколько рублей больше – это и поддержать кубанского производителя, и купить уж точно вкусный и полезный товар. Турецкие производители очень хитрые. Они искусственно занижают цены, выигрывая на объеме продаж, а не на его качестве. Если покупатели станут больше проверять и думать головой, на рынках перестанут существовать плохие овощи, - объясняет ценовую разницу эксперт.

Тем временем выбрать замечательный розовый томат не так уже и сложно. Сначала нужно оценить аромат, затем потрогать – он должен быть упругим (не сильно мягким и не сильно твердым), посмотреть на цвет ягоды под плодоножкой – он не должен отличаться от цвета всего плода, избегать темных пятен. А еще при возможности посмотреть на томат в разрезе – если там есть белые прожилки, ничего хорошего ждать не стоит, плод будет твердым и недозрелым. Ну и помнить золотое правило – семь раз посмотри и один раз попробуй. И тогда уж точно к вашему столу попадут только те томаты, которые будут по вкусу именно вам!

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Эксперты заверяют, не имеет большого значения, какого цвета и формы томат. Главное – каков он на ощупь. Плод должен быть упругий и слегка пружинить, но не сильно. Если помидор мягче обычного, то скоро он пропадет. Если же слишком твердый, то он просто не дозрел. Такой можно будет купить, при условии, что вы готовы ждать, пока он созреет у вас дома, однако это точно негативно повлияет на его вкусовые качества (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).