«Пристегнитесь, сейчас будет космос!»: дизайнер из Краснодара показала секретный проект на побережье Крыма

Как будет выглядеть танцпол новой фестивальной площадки Фото: https://www.instagram.com/annalutaeva/?hl=ru

Дизайнер Анна Лутаева из Краснодара известна своими громкими проектами по всей стране. Дерзкая девушка со вкусом спроектировала многие бары, салоны красоты и гостиницы. Сотрудничала с компаниями из Нью-Йорка, а сейчас занимается проектами на Бали. Но родное побережье тоже не забывает. В России Анна ведет проект миллиардера Александра Лебедева и его жены Лены Перминовой в Алуште.

Как будет выглядеть зона для vip-гостей

Строительство отеля долго держали в секрете. В этом году гостиница уже начала принимать гостей, но по задумке здесь должна появиться еще и открытая площадка для фестивалей и мероприятий. Именно ей и занимается талантливая Анна Лутаева из Краснодара.

- Такого в России нет вообще. Если хотите почувствовать себя на крутых вечеринках на Бали, в Тулуме, то вам в Крым!, - презентует стройку проекта девушка в своих Instagram-сторис.

Анна рассказывает, что площадка будет многоуровневой – на каждом этаже под открытым небом будут свои «споты» для танцев, йоги, концертов и других мероприятий. Площадь танцпола – 34 квадрата. К каждому из уровней ведут огромные лестницы среди скал – отдельное дизайнерское решение. А главная находка, по словам автора проекта, перила.

Одна из главных отличительных особенностей площадки - натуральные материалы

Они будут сделаны из камышей, и тут есть сразу комбо плюсов – красота, оригинальность и экологичность. Хрома и стекла, без которых не обходится почти ни одна гостиница у побережья, здесь не будет.

Кроме того, дизайнер позаботилась и о дизайне уборных. Правда, какими они будут - пока не ясно.

Фото: https://www.instagram.com/annalutaeva/?hl=ru

Еще на одном из уровней будет ресторан. Здесь будет посадка среди деревьев с видом на танцпол и море. Вокруг не видно ни магазинов, ни стройки – только природа. Завершить строительство площадки для фестивалей планируют летом 2021 года.

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