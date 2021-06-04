«Поплыли!»: Десятки улиц подтопило в Туапсинском районе из-за проливного дождя

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Днем 4 июня по всему Краснодарскому краю идет проливной дождь. В некоторых районах начались подтопления. Больше всего досталось Туапсинскому району и Сочи. Тут уровень воды в реках достиг критических отметок.

- По состоянию на 17:00 на двух водных объектах фиксируется подъем воды в Туапсинском районе и в МО Сочи, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также согласно данным центра мониторинга МЧС, в течение дня в 11 реках края наблюдался подъем уровня воды.

Фото: tuapse_com

В Туапсинском районе подтопило десятки улиц. Вода заполонила проезд рядом с городской инфекционной больницей. Жители записывают видео, как трудно передвигаться по улицам.

- Сегодня было нечто. Ночью так громыхало, мы проснулись, думали опять землетрясение, - рассказали «КП»-Кубань» в семье Еремкиных, которые живут в Туапсе на ул. Армавирской. - И ливень лил, не переставая, часов до двух дня. Утром на работу люди не шли или ехали, а плыли. Повезло больше тем, у кого есть кирзовые сапоги. Мокрые с ног до головы были даже те, кто ехал на машине.

Жители города не могут выбраться из своих парковок

- Таксисты задрали цены до небес - за поездку в полтора километра требовали по 300 рублей. А на море сейчас вообще ужас, вода в 20 метрах от берега напоминает грязную жижу. И по прогнозу после шести вечера ливень вернётся, - комментирует ситуацию в районе Егор.

Тем временем МЧС просит людей оставаться дома. Не скрываться от стихии за деревьями и на остановках общественного транспорта и соблюдать предельную бдительность.

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