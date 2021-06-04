«Июнь взял отпуск и умотал на север»: Последствия ледяного шторма на Кубани попали на фото и видео

Штормящее море в Сочи. Фото: Константин Бердников.

После теплых солнечных майских «окошек» на Кубань обрушились ливни с градом. Как из ведра сыпало в станице Урупской Отрадненского района. Ледяной шторм сняли на видео местные жители. Градины можно было собирать во дворах лопатами. В соседних станицах говорят, что слышали раскаты противоградовых пушек, именно те районы стихия обошла стороной.

Снег выпал в курортном городе Сочи. Толщина покрова достигла четырех сантиметров. Необычное и редкое для июня явление метеорологи объяснили высоким малоподвижным циклоном, который пришел на Кубань с центра Крымского полуострова.

3 июня на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи выпал снег

Снег выпал и на канатной дороге

Также жители и гости Сочи и Анапы застали сильный шторм моря, нехарактерный для курортных городов в начале лета.

После разгула непогоды, например, в Анапе набережные превратились в свалку: на берег выбросило ветки, бутылки, мусорные пакеты. Также на курорте ломало деревья и заборы.

- Ощущение, что анапский июнь взял незапланированный отпуск и умотал на север, - отшучиваются в соцсетях местные жители.

По прогнозам синоптиков, еще удары стихии на Краснодарский край придутся в пятницу и субботу, 4 и 5 июня.

- 4 июня в отдельных районах сильный дождь, местами град и шквалистый ветер 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем – 16-21. 5 июня в Краснодаре также пройдут ливни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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