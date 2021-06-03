Отменяем отпуск на июнь: Когда в Краснодарский край придет настоящее тепло

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Первые дни июня в Краснодарском крае пока больше похоже на осенние. Люди ходят в кофтах, а из сумок не выкладывают зонты. В Краснодаре сейчас холоднее, чем в Иркутске, - когда такое было? Нынешнюю погоду метеорологи объясняют влиянием разных циклонов. Но главный вопрос, который беспокоит сейчас и жителей Кубани, и туристов, которые едут на море, когда в Краснодарский край придет настоящее тепло?

Как выяснилось, на июнь отпуск смело можно отменять. По крайней мере, тем, кто рассчитывал на 30-градусную жару.

- Сейчас идет активное формирование Атлантикой циклонических образований, которые проходят по европейской части и захватывают наш регион. Это и объясняет, почему у нас такая прохладная для этого времени погода, - говорит «Комсомольской правде» — Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Сейчас нет стабильного солнечного света. Идет вторжение холодных воздушных масс, активная циклоническая деятельность, которая приносит холодные потоки — все это сказывается на отметках.

Словом, в ближайшее время на Кубани ждать жары не стоит. Но, несмотря на прохладный старт, июль все же будет летним, да таким, что вспоминать о комфортных отметках в июне мы будем с улыбкой.

- Не стоит забывать, что большое влияние на климат региона имеет Черное море, - добавляет Александр Колесник. - Как только прогрев Черноморского побережья будет активным, мы выйдем на привычные летние отметки. Но случится это, предварительно, ни раньше июля месяца.

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