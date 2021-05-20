Прогноз погоды на июнь 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям Кубани Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз погоды на июнь 2021 в Краснодарском крае – этот запрос в поиске стал одним из самых популярных у жителей Кубани в мае. Из-за температурных качелей люди переживали, что первый месяц лета получится холодным. На это косвенно намекали синоптики. Они давно не давали долгосрочных прогнозов.

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды на июнь 2021 в Краснодарском крае.

Температурные качели уже полгода не дают покоя местным жителям. Погодные колебания становятся настоящей катастрофой для метеозависимых людей. Сразу скажем, летом они никуда не денутся. Кажется, качели будут преследовать жителей Краснодарского края как минимум до августа.

Максимальная температура воздуха в первой половине июня составил всего плюс 27 градусов – это один из самых низкий показателей за последние годы. Также в начале лета на Кубань обрушится дождливый циклон. Он задержится в регионе как минимум на неделю.

- По долгосрочным прогнозам, дождя не будет только 4 июня, – говорят в метеорологи. В остальные дни местным жителям лучше запастись зонтиками. Иначе есть риск промокнуть до нитки. На Кубани ожидаются мощнейшие ливни.

По прогнозам экспертов, воздух в Краснодарском крае прогреется ближе к концу месяца. Во второй половине июня средняя температура на Кубани увеличится до 30 градусов. Удивительно, но создаст разницу Краснодар, а не побережье Черного моря.

Синоптики ожидают, что первый месяц лета получится небывало холодным в Сочи, Геленджике и Анапе. Максимальная температура воздуха в первой половине июня здесь составит 22, 23 и 25 градусов соответственно. Не исключено, что купальный сезон в Краснодарском крае 2021 в этом году начнется позже обычного – аж в начале июля.