Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июня 2021: стали известны основные источники распространения COVID-19 на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация населения на Кубани идут полный ходом. Прививку от коронавируса уже сделали почти 600 000 жителей Кубани. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.
Такими темпами в регионе уже скоро появится коллективный иммунитет. Благодаря ему заболеваемости страшной инфекцией на Кубани снизится.
Пока он остается в пределах нормы. Уже несколько недель количество новых случаев заражения за день не превышает 99.
- За последнюю неделю от числа заболевших дети до 17 лет составили 4,3%. Наибольший удельный вес внесли граждане 30-49 лет и старше 65 лет, - отметила специалист краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая.
Считается, что основными источниками заражения COVID-19 в регионе являются контакты в семье и на работе. За прошедшие сутки на Кубани было сдано 96 положительных тестов на коронавирус.
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