Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 июня 2021: в регионе привито от COVID-19 только 20% от плана

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения.. Прививку от коронавируса уже сделали почти 600 000 жителей Кубани. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. В настоящее время вакцину сделали только 20% от плана.

Краснодарский край уже получил около 648 тысяч доз вакцины. В ближайшие две недели ожидают поставку еще 150 тысяч доз.

По данным на 6 июня за последние сутки коронавирусом заразились 97 человек в 24 районах Краснодарского края. Стоит отметить, что на побережье стали чаще выявлять "ковидных".

Самыми зараженными за день стали Краснодар и Выселковский район. Здесь выявили 22 и 8 новых случаев соответственно. Также больше всего зараженных коронавирусом отмечено в Новороссийске, Туапсинском и Калининском районах – по шесть человек. По пять положительных результатов в Сочи, Кавказском, Северском и Славянском районах. По четыре – в Анапе и Тихорецком.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 6 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 22 заболевших.

Коронавирус в Анапе 6 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 6 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 5 жителей.

Коронавирус в Геленджике 6 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 2 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 6 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 6 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 6 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 человек.