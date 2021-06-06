Фото: t.me/judge_novikov

Скандально известный сочинский экс-судья Дмитрий Новиков задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам бывший служитель Фемиды.

По предварительным данным, Дмитрий Новиков был задержан в Москве вместе с помощником. Их подозревают в даче взятки.

О какой сумме идет речь, официально пока не сообщается. Но бывшего служителя Фемиды вместе с помощником уже доставили в Новороссийск для разбирательств.

По некоторым данным, они причастны к незаконному получению 4 миллионов рублей. Этот гонорар предназначался для сотрудников правоохранительных органов с целью увода подзащитного от уголовной ответственности.

- По материалам, предоставленным силовиками в отношении Новикова и его помощника возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 4 291. 1 УК РФ, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Новикова хотят заключить под стражу.

Сейчас решается вопрос о заключении Дмитрия Новикова и его помощника под стражу.

Напомним, громкий процесс по делу экс-судьи Хостинского районного суда Дмитрия Новикова начался в 2010 году. Тогда его обвинили в мошенничестве с «олимпийскими» землями. По версии следователей ФСБ, которые вели это дело, экс-федеральный судья наварился как минимум на 100 миллионов рублей.

Пока шло судебное следствие, Дмитрий Новиков больше полугода провел в СИЗО, добился прекращения нескольких эпизодов дела и развернул громкую публичную кампанию в свою защиту. Успел он и "настучать" на нескольких бывших коллег. Однако правоохранительные органы, проверив жалобы бывшего судьи, в возбуждении уголовных дел на других судей отказали.

Точку в деле поставил Ростовский областной суд - на переносе слушания в другой регион в 2016 году настоял сам подсудимый, который заявлял о своем конфликте с судейским сообществом Краснодарского края.

Дмитрия Новикова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия), а также ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных актов). Но его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Последние эпизоды дела относятся к 2003 году, когда Дмитрий Новиков занимал должность судьи Хостинского суда Сочи.

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